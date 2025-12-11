Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия Центра трансплантации костного мозга в госпитале Liv Bona Dea

11 декабря в госпитале Liv Bona Dea состоялась церемония открытия Центра трансплантации костного мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Лейла Алиева сначала посетила малолетнего пациента, проходящего в больнице лечение под патронажем Фонда Гейдара Алиева, поинтересовалась состоянием его здоровья, вручила ему подарок.

Затем состоялось открытие Центра трансплантации костного мозга.

В новом центре будут проводиться операции по трансплантации костного мозга как взрослым, так и детям. В центре функционируют 6 специализированных изоляционных палат. Такая инфраструктура позволяет принимать и лечить 80 пациентов в год.

Отмечено, что в настоящее время в распоряжении пациентов больницы находится гематологическое отделение на 8 коек. Все палаты отделения оборудованы современной системой фильтрации для очистки воздуха HEPA, что обеспечивает максимальную защиту пациентов от инфекций. Приготовление химиотерапевтических препаратов осуществляется в боксах биологической безопасности, а сбор клеток - в самостоятельном отделении афереза.

В то же время Банк крови имеет возможность готовить эритроциты, тромбоциты, плазму и другие компоненты, в том числе получать гранулоцитарную суспензию. Для обеспечения безопасности реципиентов регулярно проводятся процедуры лучевой терапии и фильтрации.

Отметим, что Центр трансплантации костного мозга открыт на основании лицензии, выданной в соответствии с Постановлением о внесении изменений в "Список специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов", утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2021 года.

Напомним, что трансплантация костного мозга и стволовых клеток - это современная и эффективная медицинская процедура, применяемая при лечении различных гематологических и онкологических заболеваний. Стволовые клетки получают от самого пациента (аутологичные) или от донора (аллогенные), пересаживают в организм после высокодозной химиотерапии. Цель - заменить пораженный костный мозг здоровыми клетками и восстановить процесс кроветворения.