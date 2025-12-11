В Азербайджане продолжается работа по созданию центра обработки данных

В Азербайджане успешно продолжается работа по созданию центра обработки данных.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend владелец продукта по искусственному интеллекту Национального центра искусственного интеллекта Ибрагим Сулейманов.

По его словам, при создании центра обработки данных необходимы модули графических процессоров для выполнения вычислительных процессов.

"Оборудование закуплено, сейчас идет монтаж. После завершения этой работы мы сможем представить наши собственные продукты искусственного интеллекта в этом Центре. А это снизит затраты. На сервере будут установлены продукты искусственного интеллекта, которые будут использоваться как студентами Центра, так и соответствующими государственными структурами. Это также позволит государственным учреждениям реализовывать проекты ИИ. В первом квартале следующего года мы уже сможем увидеть предварительные результаты этой работы", - сказал Ибрагим Сулейманов.