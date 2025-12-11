Завтра на ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта

В связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах Баку будут введены ограничения и изменено направление движения транспорта.

Как сообщает Day.Az, Управление Государственной дорожной полиции города Баку, обратившись к участникам движения, сообщило, что с 08:00 часов 12 декабря до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и соединяющихся с Парламентским проспектом. Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения комфортного, беспрерывного и безопасного передвижения тех, кто чтит память великого лидера Гейдара Алиева.

Таким образом, будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде (то есть за административным зданием Милли Меджлиса) в направлении Парламентского проспекта - Аллеи почетного захоронения.

Участникам движения рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями в этом направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту.