Завтра на ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
В связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах Баку будут введены ограничения и изменено направление движения транспорта.
Как сообщает Day.Az, Управление Государственной дорожной полиции города Баку, обратившись к участникам движения, сообщило, что с 08:00 часов 12 декабря до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и соединяющихся с Парламентским проспектом. Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения комфортного, беспрерывного и безопасного передвижения тех, кто чтит память великого лидера Гейдара Алиева.
Таким образом, будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде (то есть за административным зданием Милли Меджлиса) в направлении Парламентского проспекта - Аллеи почетного захоронения.
Участникам движения рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями в этом направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту.
