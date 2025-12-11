США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в ходе операции под руководством береговой охраны и при поддержке ВМС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом сообщил президент Дональд Трамп.

Операция прошла под руководством береговой охраны при поддержке ВМС США на фоне напряженных отношений Вашингтона с Каракасом.

Танкер, как сообщила генеральный прокурор США, много лет находится под санкциями из-за участия в незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации. Трамп в своем заявлении не вдавался в детали.

Дональд Трамп, президент США:

"Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой. Крупнейший из когда-либо захваченных. Происходят и другие вещи, так что вы увидите это позже и поговорите об этом позже с другими людьми".

В Венесуэле назвали захват танкера грабежом и актом международного пиратства. Власти республики Вашингтон в том, что он стремится заполучить ее природные ресурсы. "Истинные причины агрессии против Венесуэлы" не в миграции, наркотрафике, демократии или правах человека, а в "природных ресурсах, энергетике, нефти, принадлежащих исключительно венесуэльскому народу", - говорится в заявлении МИД.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам в Карибском море, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В результате этих ударов погибли более 80 человек. Действия военных вызывает пристальное внимание Конгресса США.