HONOR отметил 5-летие бренда и представил стратегию развития

5 декабря 2025 года в отеле JW Marriott Absheron состоялся торжественный ивент, посвященный 5-летию независимости HONOR. В рамках мероприятия гости познакомились с ключевыми достижениями бренда, его развитием в Азербайджане и стратегическими планами на следующий год.

С приветственной речью выступил Jing Xi, руководитель HONOR в Азербайджане, который подчеркнул уверенный рост бренда на местном рынке, расширение продуктового портфолио и укрепление доли в ключевых категориях. Он также отметил успехи последних пяти лет, рассказал о локальных бестселлерах и о повышении узнаваемости HONOR среди азербайджанских потребителей. По его словам, в 2026 году компания планирует увеличить рыночную долю, вывести новые продуктовые категории и продолжить курс на инновации в сегменте AI-устройств.

Пять лет независимости: трансформация бренда и рост в Азербайджане

За последние пять лет HONOR прошел путь от производителя смартфонов среднего сегмента до технологического лидера, формирующего новую индустрию on-device AI и умных экосистем.

Бренд уверенно закрепился в премиальном сегменте, увеличил локальную дистрибуцию и расширил линейку продуктов - от смартфонов до носимых устройств и AI-гаджетов. Рост популярности в Азербайджане также связан с появлением успешных моделей, которые стали бестселлерами в регионе, и с укреплением доверия к бренду как к инновационному и пользовательски ориентированному.

Глобальная стратегия Alpha: от смартфонов к AI-экосистеме

На мировом уровне HONOR представил масштабную Alpha Strategy - пятилетний план развития с инвестициями свыше $10 млрд, направленный на трансформацию компании в глобального лидера AI-экосистем.

Стратегия предполагает переход от традиционных смартфонов к новой категории устройств - Robot Phone, объединяющих AI-телефон, воплощённый интеллект и передовые камеры. Уже сегодня HONOR демонстрирует лидерство в технологии embodied intelligence: роботы на базе алгоритмов компании способны эффективно ориентироваться в пространстве и развивать скорость до 4 м/с.

Параллельно HONOR активно развивает открытую экосистему 1×3×N, объединяя технологии умного дома, образования, транспорта и IoT. Платформа HONOR AI Connect уже насчитывает более 30 млн подключённых устройств и свыше 350 000 разработчиков по всему миру.

Взгляд в будущее

Пятилетие независимости стало важной точкой развития для HONOR - как глобально, так и в Азербайджане. Вступая в новый этап, компания продолжит усиливать позиции на локальном рынке и развивать инновации, оставаясь одним из ключевых игроков в сфере интеллектуальных устройств и AI-экосистем.