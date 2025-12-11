Дорожная полиция обратилась к водителям

В последние дни анализ зарегистрированных тяжёлых дорожно-транспортных происшествий показывает, что из-за сезонных погодных условий - дождей, а также ограниченной видимости, особенно в утренние и вечерние часы - риск аварий на дорогах значительно возрастает.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что игнорирование водителями неблагоприятных погодных условий и скользкости дорог, неправильный выбор скоростного режима, отсутствие необходимых мер предосторожности на спусках, подъемах и крутых поворотах, резкие маневры или торможения, а также другие недопустимые действия напрямую влияют как на количество аварий, так и на степень их тяжести.

"К сожалению, в результате ДТП погибали люди: родители теряли детей, дети - родителей, люди лишались своих близких. Хотя многие из этих аварий можно было предотвратить. Последствия небрежности, спешки, невнимательности и необдуманного поведения иногда оборачиваются болью, которая остается на всю жизнь.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям, призывая их вести себя более ответственно в неблагоприятных погодных условиях, выбирать скорость в соответствии с дорожной и погодной ситуацией, соблюдать увеличенную дистанцию, следить за техническим состоянием автомобиля - особенно шин, световых приборов и стеклоочистителей - и проявлять больше осторожности и человечности по отношению к другим участникам дорожного движения, особенно к пешеходам.

Не будем забывать, что каждое решение за рулём влияет не только на нашу собственную жизнь, но и непосредственно на судьбы окружающих", - говорится в обращении.