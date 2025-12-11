Наследие Жозепа Борреля опять подставило Евросоюз

В пунктах Стратегической повестки ЕС-Армения проявила себя традиционная армяноцентричность персонала Евросоюза. И то, что было заложено в этот документ, могло и не привлечь внимания новых руководителей ЕС, той же Кайи Каллас, и они не ожидали такой жесткой реакции Баку. Но это не меняет сути.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, персонал, работающий в структурах Евросоюза, был набран еще в бытность главой европейской дипломатии Жозепа Борреля, предшественника Кайи Каллас.

"Его особое отношение к Армении и нескрываемая неприязнь к Азербайджану общеизвестны. Отношения были настолько отвратительными, что Боррель не мог звонить в Азербайджан и разговаривать о чем-то с официальными лицами нашей страны. Его армянофильство и предвзятость не позволяли даже просто подойти и поздороваться с азербайджанским лидером и другими официальными представителями Азербайджана. Набранный им персонал продолжает дудеть в старую дуду. Пользы для Армении от нашедших место в пресловутой Стратегической повестке формулировок не много, но то, что такое отношение накладывает самый негативный отпечаток на отношения Азербайджана и Евросоюза, - налицо", - сказал Мусабеков.

Евросоюз такими выходками вряд ли что-то сможет сделать для Армении и большого ущерба Азербайджану не нанесет, считает наш собеседник. Но если в планах Евросоюза находится укрепление своего присутствия на Южном Кавказе после того, как ЕС практически перечеркнул отношения с Грузией, а натянутые отношения с Баку не дадут продвинуться вперед, - пусть обнимаются с Арменией. И посмотрим, какой "навар" - геополитический, в плане коммуникаций и энергетики - Брюссель из этого извлечет, отметил азербайджанский политолог.

"Азербайджан будет продолжать строить свои отношения с Европой на двусторонней основе. С теми европейскими странами, которые заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном. В качестве примера приведу последний визит Президента Ильхама Алиева в Словакию и провозглашение этим государством, являющимся членом Евросоюза и НАТО, политики развития всесторонних связей с Баку, в том числе и в такой чувствительной области, как военно-промышленный комплекс.

Азербайджан уже сформулировал свое принципиальное отношение к ситуации. А руководство ЕС должно учесть, что если подписывается какой-то двусторонний документ, в котором в той или иной степени затрагиваются интересы третьего государства, являющегося партнером ЕС, в таком случае, как минимум, эти моменты должны быть согласованы с представителями этой страны. В Брюсселе есть представитель Азербайджана, и если бы процедура была выдержана, то не возникло бы сейчас проблем, от которых будет болеть голова, в том числе у дипломатов Евросоюза, которым поручено развивать отношения с Азербайджаном. Впрочем, это не первый кризис в наших отношениях с ЕС. Думаю, мы его переживем", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева