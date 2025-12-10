https://news.day.az/sport/1801468.html Ливень не помешал болельщикам "Карабаха" прийти на стадион - ВИДЕО Сегодня в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" примет нидерландский "Аякс". Как передает Day.Az, несмотря на холодную и дождливую погоду, болельщики уже собрались у Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, чтобы поддержать свою команду. Отметим, что матч начнется в 21:45 по бакинскому времени.
