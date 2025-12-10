Трамп высмеял Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп высмеял экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что та не смогла преодолеть свой последний "стеклянный потолок".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британское издание Independent.

Отмечается, что Трамп выступил с речью на праздничном приеме вице-президента Джей Ди Вэнса 9 декабря перед поездкой в Пенсильванию, где говорил об экономике.

"Однажды у нас будет женщина, которая сломает стеклянный потолок. Хиллари Клинтон собиралась это сделать", - сказал Трамп, имея в виду, что Клинтон могла бы стать первым президентом-женщиной США.

Хиллари Клинтон была кандидатом в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.

