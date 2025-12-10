Сейчас открывается горизонт для реального мира между Азербайджаном и Арменией

После более чем трех десятилетий конфликта нынешний этап азербайджано-армянского урегулирования открывает горизонт, а не крайний срок для достижения мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Brussels Times, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что прошедший в Вашингтоне саммит стал скорее началом нового этапа, чем его завершением. "Он открыл дверь. Теперь нам нужно построить дом", - сказал Амирбеков, подчеркнув, что Азербайджан рассматривает процесс миростроительства в долгосрочной перспективе.

По словам представителя Президента, ожидания Азербайджана опираются на три ключевых принципа - устойчивое прекращение враждебности, которое должно пережить политические циклы; открытые границы и восстановленные связи, формирующие предсказуемые отношения; а также экономическую взаимозависимость, превращающую общие выгоды в фактор стабильности.

Амирбеков сообщил, что наряду с официальными переговорами постепенно возобновляются контакты между обществами. Делегации журналистов, ученых и политических экспертов из обеих стран уже посетили Баку и Ереван, и эти обмены он охарактеризовал как первые, но важные шаги к восстановлению доверия.

В Брюсселе также обсуждались проекты региональной связности, включая предлагаемый Зангезурский коридор, рассматриваемый в рамках более широких усилий по соединению Европы и Азии через Южный Кавказ. Амирбеков подчеркнул, что миростроительство должно развиваться "медленно, но неуклонно", обеспечивая обществам обеих стран время для адаптации и закрепления процессов нормализации.