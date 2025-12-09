США поддерживают сотрудничество с Азербайджаном в области космоса

США, обладающие одной из ведущих в мире космических программ, известной своими инновациями и передовыми достижениями, с гордостью поддерживают дальнейшее укрепление американо-азербайджанского сотрудничества в области космоса, STEM-образования и передовых технологий, тем самым способствуя подготовке нового поколения ученых и инженеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальных сетях.

"Мы выражаем искренние поздравления с успешным запуском на орбиту спутника "Победа Азербайджана", разработанного студентами, с помощью ракеты SpaceX Falcon9. Спутник "PocketQube", разработанный студентами Космической академии при "Азеркосмосе", является ярким свидетельством их высоких технических навыков, инновационного мышления и непоколебимой преданности делу", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что первый спутник, созданный азербайджанскими школьниками, успешно выведен на орбиту с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.