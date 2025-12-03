Компания Маска вывела на орбиту спутник, созданный азербайджанскими школьниками

Первый спутник, созданный азербайджанскими школьниками, успешно выведен на орбиту с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот малогабаритный спутник PocketQube, созданный учениками 7-9 классов в рамках конкурса "Национальная спутниковая инновация" Академии КOSMIK, действующей при "Азеркосмос", одной из компаний AZCON Holding, уже находится в космосе.

Советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов в своем выступлении отметил, что название этого спутника, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне Азербайджана, также звучит как "Победа Азербайджана": "Этот вызывающий гордость проект считается историческим поворотным моментом в образовательной и инновационной экосистеме страны. Программа, в которой приняли участие 672 ученика из 41 школы Азербайджана, отмечена как одна из крупнейших космических инициатив среди школьников региона".

Спутник Победы был разработан учениками школы номер 297. Проект ценится как событие, сочетающее в себе дух патриотизма, творческое мышление и интерес к технологиям у подрастающего поколения.

Исполняющий обязанности председателя Правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов отметил, что это достижение является важной инвестицией в будущее страны: "Предоставляя учащимся возможность проектировать, испытывать и отправлять на орбиту реальную космическую технику, мы готовим будущих специалистов космической отрасли. Этот школьный проект - плод современной космической экосистемы, которая формировалась в нашей стране на протяжении 15 лет. Сегодня наши школьники отправили в космос не только спутник, но и свои мечты. Этот успех свидетельствует о том, что инвестиции, вложенные в сферу образования Азербайджана, воплотились в реальные технологические результаты".

Школьники, работающие над спутником, потратили несколько месяцев на изучение основ космической техники, работу с электронными компонентами, проведение симуляций и сборку малогабаритного спутника под руководством экспертов. Этот проект открывает новый этап в развитии экосистемы STEAM (Science-наука, Technology-технологии, Engineering-инженерия, Art-искусство, Mathematics-математика) в стране и знаменует собой первый в истории Азербайджана факт, когда спутник был полностью построен школьниками.

Отметим, что Национальный конкурс спутниковых инноваций является совместной инициативой Академии КOSMIK, Бразильского космического агентства и компании IDEIA Space при поддержке Государственного агентства дошкольного и общего образования, Института образования Азербайджанской Республики, Агентства по инновациям и цифровому развитию и PASHA Holding.

Наш спутник "Победа Азербайджана" проведет базовые испытания на орбите, соберет телеметрические данные и предоставит студентам возможность получить практический опыт эксплуатации спутников после запуска.

Этот запуск является очередным этапом деятельности "Азеркосмос", направленной на развитие местных талантов, инновационных инициатив молодежи и создание устойчивой национальной космической экосистемы.