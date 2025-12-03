Считавшуюся утерянной картину Рубенса продали на аукционе

Картина Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", считавшаяся утраченной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat в Версале, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Картина продана за 2,3 миллиона евро", - заявил Жан-Пьер Осена, руководитель аукционного дома.

Торги стартовали с 500 тысяч евро, а предварительная оценка варьировалась от 1 до 2 миллионов евро. Имя покупателя пока не раскрыто. Осен подчеркнул, что это редкая работа фламандского мастера.

Глава аукционного дома отметил, что проданная картина больше подходит для музея или узкого круга коллекционеров, а ее тема ограничивает стоимость. Тем не менее он подчеркнул, что это настоящий шедевр, в котором художник вложил весь свой талант и католическую веру.