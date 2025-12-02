ЕС обсуждает с Азербайджаном и Турцией маршрут TRIPP

Евросоюз обсуждает реализацию "Маршрута Трампа" (Зангезурский коридор - ред.) с Турцией и Азербайджаном, подтвердив интерес к проекту TRIPP как части более широкой региональной взаимосвязанности.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По её словам, участие ЕС в проекте не ограничивается обсуждением 42-километрового участка Зангезурского коридора: Брюссель рассматривает связь Центральной Азии и Европы в комплексном формате, совместно с партнерами по региону.

"Для нас очень важно, чтобы всё, что мы делаем, касалось не только этого 42-километрового участка, но и всего, что идёт на восток и на запад, и чтобы всё это делалось одновременно", - заявила Кос.

Она подчеркнула, что "Маршрут Трампа" является соглашением между Арменией и США, а Евросоюз ведёт переговоры с Вашингтоном, учитывая "более широкую картину взаимосвязанности".

По словам Еврокомиссара, она также попросила министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна представить список приоритетов, важных для Армении в контексте региональных связей.

"У нас есть и свои идеи. Мы обсуждаем эти вопросы с Турцией и Азербайджаном. Поэтому нам нет смысла делать это по частям. Но в этом отношении сотрудничество или участие Соединённых Штатов Америки также гораздо важнее, чем просто строительство 42 километров железной дороги", - отметила Кос.