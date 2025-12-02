"Ливерпуль" и "Арсенал" могут побороться за Родриго

"Ливерпуль" и "Арсенал" готовят предложения по крайнему нападающему мадридского "Реала" Родриго Гоэсу, который может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, "сливочные" сообщили заинтересованным сторонам, что рассмотрят возможность продажи 24-летнего футболиста, если их устроит предложение. Подчеркивается, что "Реал" готов отпустить Родриго за € 85-90.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.