В Азербайджане досрочно выйти на пенсию стало проще

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые изменения в "Порядке назначения, расчета, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий".

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, данные изменения предоставляют группе граждан возможность досрочно выйти на пенсию с высокой выплатой.

Согласно статье 9 Закона "О трудовых пенсиях", мужчины, отработавшие не менее 12 лет 6 месяцев, и женщины, отработавшие не менее 10 лет в сферах искусства, на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, включенных в утвержденный Кабинетом министров перечень, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях с уменьшением пенсионного возраста на пять лет, независимо от последнего места работы.

Однако для этого ранее требовалась справка, которую иногда было невозможно получить из-за закрытия соответствующих предприятий.

Согласно новым изменениям, если получение такой справки невозможно, стаж работы по соответствующей профессии будет засчитан в льготный стаж на основании утвержденного Кабинетом министров "Перечня производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях". Это позволит гражданам получить право на досрочную пенсию. При этом стаж работы на льготных условиях будет подтверждаться на основании данных из подсистемы "Труд и занятость" о трудовых договорах, а также на основании записей в трудовой книжке или справок из государственных архивов.

Таким образом, граждане, которые ранее работали на предприятиях с льготными условиями и не могут получить справку из-за закрытия места работы, смогут оформить пенсию на основании записи в трудовой книжке или архивного документа.

С перечнем производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, можно ознакомиться по ссылке.