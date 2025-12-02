Microsoft выпустила новый уродливый свитер

Компания Microsoft возродила традицию выпуска тематических "уродливых свитеров" к праздничному сезону. После годичного перерыва компания предлагает три варианта дизайна, насыщенных ретро-символикой цифровой эпохи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Главным мотивом стал свитер "Артефакт", центральным элементом которого является персонаж Clippy ("Скрепыш") - знаменитая канцелярская скрепка из ранних версий Microsoft Office. Его окружают логотипы классических продуктов компании: MSN, Minesweeper ("Сапер"), Internet Explorer и MS-DOS. Отдельная модель выполнена в характерном коричневом цвете неудачного медиаплеера Zune, а третья, зеленая версия, посвящена игровой консоли Xbox.

Свитеры "Артефакт" и Zune доступны по цене $80, а модель Xbox можно предзаказать за $60. Приобрести их можно в онлайн-магазине Microsoft, в фирменном магазине в Редмонде (штат Вашингтон) и в нью-йоркском шоу-руме компании.

Традиция "уродливых свитеров", начатая Microsoft в 2018 году для фанатов Windows, стала ежегодным способом отметить наследие бренда в неформальном праздничном стиле.