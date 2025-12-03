Хегсет ответил на обвинения в военных преступлениях

Министр войны Пит Хегсет заявил на заседании кабинета министров, что не приказывал уничтожить корабли наркокартелей у берегов Венесуэлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Axios.

Чиновник подтвердил, что наблюдал за первым американским ударом по кораблям в прямом эфире, однако позже ушел. По его словам, он лишь несколько часов спустя узнал, что адмирал военно-морских сил США Фрэнк Брэдли принял решение затопить судно.

Хегсет также отметил, что своими глазами не видел ни одного выжившего после первого удара по предполагаемому наркоторговому судну.