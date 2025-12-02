В Париже ограбили квартиру бывшего президента

Воры проникли в парижскую квартиру бывшего президента Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олланда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 22 ноября. Полный список похищенного не приводится, однако известно, что среди добычи воров оказались часы экс-президента. В окружении бывшего главы государства сообщили журналистам, что благодаря вмешательству полиции "удалось избежать серьезных последствий".

Задержать грабителей удалось лишь спустя примерно неделю после ограбления. В ходе обыска украденные часы нашли, их вернули Олланду. Оба задержанных - выходцы из Алжира, им предъявлены обвинения.

