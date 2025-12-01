В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Согласно постановлению, руководитель Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики, а также члены его семьи смогут пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах.

Руководители отделов Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики также наделены таким правом.