В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Руководители отделов Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики также наделены таким правом.
