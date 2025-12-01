Стало известно состояние здоровья народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде

Лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы.

Было отмечено, что состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

Отметим, что народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде был госпитализирован некоторое время назад в связи с проблемами с почками.