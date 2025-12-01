https://news.day.az/culture/1799035.html Стало известно состояние здоровья народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде Лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении интенсивной терапии и реанимации. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы. Было отмечено, что состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.
Стало известно состояние здоровья народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде
Лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении интенсивной терапии и реанимации.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы.
Было отмечено, что состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.
Отметим, что народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде был госпитализирован некоторое время назад в связи с проблемами с почками.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре