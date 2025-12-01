В Европе рассказали о своей «психологии слабости»

Европейский Союз (ЕС) оказался в ситуации, когда ему сложнее играть ключевую роль даже в вопросах собственной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение высказал директор Института ЕС по изучению проблем безопасности и бывший советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Стивен Эвертс в статье для Politico.

"Любой, кто наблюдает за выбором, который делает Европа в последние месяцы, видит в этом психологию слабости... Европа теряет уверенность, погружается в фатализм и оправдывает свою пассивность успокаивающей мыслью о том, что у нее нет реального выбора, поскольку ее позиции слабы", - написал аналитик.

Также Эвертс отметил, что постепенная маргинализация Брюсселя не является следствием исключительно политики президента США Дональда Трампа, а свидетельствует о более глубокой и долгосрочной тенденции.