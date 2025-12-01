Перенесший рак журналист рассказал о борьбе с болезнью

Британский журналист и телеведущий Дэвид Коуэн, перенесший рак полости рта, рассказал о борьбе с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Record, он назвал болезнь переломным событием в его жизни.

По словам Коуэна, однажды он обнаружил у себя на шее, прямо под челюстью, уплотнение. Журналист уточнил, что комок был плотным, но не болезненным. "Я подумал, что это странно. Я ничего не делал в течение нескольких дней. Я думал, что уплотнение пройдет само, но затем решил поискать информацию на сайте Национальной службы здравоохранения", - отметил он.

Как добавил ведущий, на сайте Службы здравоохранения сообщалось, что при наличии твердого комка на шее следует обратиться к врачу. Коуэн последовал этому совету, и через некоторое время у него диагностировали рак ротовой полости.

"Лечение было трудным, я потерял 12 килограммов и не работал пять месяцев", - добавил журналист. Он уточнил, что с 2018 года находится в ремиссии. "Теперь я стараюсь больше ценить мелочи жизни и помнить, как мне повезло, что я жив", - добавил Коуэн.