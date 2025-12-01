В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских

Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дербентском районе Дагестана.

Как сообщает Day.Az, по информации, распространённой Министерством внутренних дел, сотрудники полиции применили оружие и ликвидировали напавшего человека.

"Около 21:00 неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе Республики Дагестан. В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.

Среди сотрудников полиции пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливается, проводится комплекс оперативных мероприятий.