https://news.day.az/world/1798897.html Литва попросила ЕК помочь вернуть свои фуры из Беларуси МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Беларуси. Об этом говорится в заявлениях литовских ведомств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Литва попросила ЕК помочь вернуть свои фуры из Беларуси
МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Беларуси.
Об этом говорится в заявлениях литовских ведомств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В частности, Литва разрабатывает пакет санкций против Беларуси, к которым просит присоединиться Евросоюз.
"Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре