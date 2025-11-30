Литва попросила ЕК помочь вернуть свои фуры из Беларуси

МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Беларуси.

Об этом говорится в заявлениях литовских ведомств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, Литва разрабатывает пакет санкций против Беларуси, к которым просит присоединиться Евросоюз.

"Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров", - говорится в сообщении.