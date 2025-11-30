Гюльтекин Гаджибейли депортируют из Турции

В Турции задержана Гюльтекин Гаджибейли 

Как передает Day.Az, об этом она сама написала в своих соцсетях. По словам Гаджибейли, сейчас она ждет депортации. 

Официальные структуры в Баку или Анкаре ситуацию не комментировали. 

Имя Гаджибейли фигурировало в "списке 50" - том самом Политбюро 2.0, которое формировал в письмах Рамиз Мехтиев. 