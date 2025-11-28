В Габале состоялась 12-я встреча госкомиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении

28 ноября 2025 года в городе Габала Азербайджанской Республики под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась двенадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением отмечено, что 12-я встреча комиссий проходит на территории одной из сторон - в азербайджанском городе Габала.

В ходе встречи стороны отметили достигнутую по итогам 11-й встречи 16 января 2025 года договоренность о начале комплекса работ по делимитации государственной границы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Республики Армения и Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран.

Стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями.

Также были обсуждены проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и вице-премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны договорились определить дату следующей встречи, в одном из городов Республики Армения, в рабочем порядке.