К сведению водителей, использующих платную дорогу

На новой автодороге Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации установлены новые радары и камеры наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость, и камеры наблюдения на платной дороге были установлены в январе этого года. Установка радаров и специального технического оборудования началась на прошлой неделе. В настоящее время установленное оборудование работает в тестовом режиме.

Директор ООО "Эксплуатация дорог специального назначения номер 20" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Миргияс Кязымов сообщил АЗЕРТАДЖ, что установка радаров и камер наблюдения на дороге будет завершена в течение месяца. Этот процесс осуществляет соответствующий орган Министерства внутренних дел.

По его словам, на платном участке дороги Баку-Губа-госграница РФ протяженностью 129 км планируется установить радары и специальные технические средства примерно в 20 пунктах. Также обсуждаются предложения по увеличению разрешенной скорости на платной дороге.

В настоящее время, согласно законодательству, максимальная разрешенная скорость на дороге составляет 110 км/ч. На участке от начальной точки дороги - пункта платы "Ени Яшма" до конечной точки - пункта платы "Ени Судур" на протяжении всей дороги установлены знаки, указывающие ограничение скорости.