Trend и DHA приглашают СМИ стран ОТГ и D8 на свою совместную цифровую платформу, основанную на ИИ

Агентство международной информации Trend и известное турецкое агентство Demirören (DHA) приглашают СМИ стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и D8 на свою совместную цифровую платформу, основанную на искусственном интеллекте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа, вице-президент Международного межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова в ходе выступления на второй панельной сессии "Возможности взаимодействия государств-членов ОТГ в цифровой медиа-среде", прошедшей в рамках Медиафорума ОТГ в Баку.

"Агентства Trend и DHA совместно разработали очень интересный проект: новую платформу, основанную на современных информационных технологиях и предусматривающую необходимое на сегодняшний день сотрудничество. Мы уже привлекли к этому проекту другие государства, включая даже не тюркоязычные страны.

Крупнейшее китайское информационное агентство Синьхуа также согласилось присоединиться к проекту. Кроме того, мы пригласили на эту платформу всех наших коллег из тюркоязычных государств. Здесь создан мультимедийный сток", - отметила депутат.

С. Микаилова подчеркнула, что наличие такой платформы имеет большое значение, особенно в эпоху широкого распространения дезинформации в интернет-пространстве.

"В ответ на ложную информацию, создаваемую с помощью искусственного интеллекта, очень важно обеспечивать большое количество достоверного и точного контента. Именно с этой целью мы создали этот сток. Кроме того, впервые успешно применив возможности перевода на различные языки с использованием искусственного интеллекта, мы получили очень положительный результат", - подчеркнула депутат.

С. Микаилова добавила, что привлечение коллег из других стран к работе на платформе позволит сформировать весьма позитивную медиасреду:

"Здесь будут представлены точные новости, которые будут правильно ориентировать общественность. Независимо от сути новостей, информация будет корректной и достоверной. Налаживание стратегической коммуникации между государствами сегодня крайне важно. Необходимо признать, что социальные сети и традиционные СМИ являются чрезвычайно мощными инструментами воздействия на общественное сознание. Однако наличие подобных платформ и создание среды, объединяющей достоверные источники информации, крайне важно.Эта платформа очень ценна для дипломатов, лиц, принимающих решения, и людей с медиаграмотностью. Со временем, с развитием технологий, в этой среде сформируется более высокоуровневая медиа-система. Однако на нынешнем этапе мы не можем останавливаться: необходимо укреплять законодательную базу, а также работать над созданием нового медиа-права и формированием платформ для сотрудничества", - отметила С. Микаилова.

Депутат, напомнив о проведении недавно в Баку Медиафорума стран D8, отметила, что для идеологического укрепления государственной политической линии существует большая необходимость в подобных форумах.

"Привлекая к платформе и другие страны, мы можем расширить охват точной информации в нашем регионе. Тем самым мы сможем создать барьер в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией. Это будет очень полезно для всех наших коллег", - заключила С. Микаилова.