https://news.day.az/world/1798255.html

Резкое похолодание в Брюсселе ставит под угрозу тысячи бездомных - ВИДЕО

Похолодание в столице ЕС и Бельгии Брюсселе угрожает тысячам местных бездомных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные СМИ сообщают об эпидемических опасностях, отмечая, что заметная часть бездомных проживают в центре города, в том числе рядом с парламентом ЕС, как, например, на данном видео.