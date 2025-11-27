Резкое похолодание в Брюсселе ставит под угрозу тысячи бездомных

Похолодание в столице ЕС и Бельгии Брюсселе угрожает тысячам местных бездомных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные СМИ сообщают об эпидемических опасностях, отмечая, что заметная часть бездомных проживают в центре города, в том числе рядом с парламентом ЕС, как, например, на данном видео.