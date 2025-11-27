https://news.day.az/world/1798255.html Резкое похолодание в Брюсселе ставит под угрозу тысячи бездомных - ВИДЕО Похолодание в столице ЕС и Бельгии Брюсселе угрожает тысячам местных бездомных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные СМИ сообщают об эпидемических опасностях, отмечая, что заметная часть бездомных проживают в центре города, в том числе рядом с парламентом ЕС, как, например, на данном видео.
