Bu gün ali xüsusi rütbə verilənlər kimdir? - DOSYE
Prezident İlham Əliyevin noyabrın 26-da imzaladığı sərəncamla ədliyyə nazirinin müavinləri Toğrul Hüseynov və Abiddin Hüseynova III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az onların dosyesini təqdim edir:
Toğrul Hüseynov - Ədliyyə nazirinin müavini
Doğum ili: 1986, Bakı şəhəri
Təhsili:
2007 - Bakı Dövlət Universiteti, Hüquqşünaslıq üzrə bakalavr
2010 - Bakı Dövlət Universiteti, magistr (fərqlənmə diplomu)
2022 - ABŞ, Missuri Universiteti - Dövlət idarəetməsi üzrə magistr
2024 - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası - Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi üzrə magistr
Harvard Biznes Məktəbi - davamlı biznes strategiyaları üzrə ixtisaslaşma
Karyerası:
2010-2013 - Ədliyyə Nazirliyinin İcra xidmətində
2013-2016 - Qanunvericilik baş idarəsində müxtəlif vəzifələr
2016-2017 - "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, Hüquq şöbəsinin bölmə rəisi
2017-2024 - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasında hüquq və qanunvericilik üzrə baş məsləhətçi
2024 (aprel-sentyabr) - Ədliyyə Nazirliyinin Strateji planlaşdırma və monitorinq baş idarəsinin rəisi
07.09.2024 - Prezident sərəncamı ilə Ədliyyə nazirinin müavini təyin edilib
Xarici dillər: İngilis, Rus
Ailəsi: Ailəlidir, iki övladı var.
Abiddin Qabil oğlu Hüseynov - Ədliyyə nazirinin müavini
Doğum ili: 1977, Neftçala rayonu
Təhsili:
1997 - Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu, Politologiya fakültəsi (bakalavr)
1999 - Eyni fakültənin magistr pilləsi (fərqlənmə diplomu)
2003 - Rusiya Ədliyyə Nazirliyi, Rusiya Hüquq Akademiyası - hüquq üzrə ikinci ali təhsil
Cenevrə, Ankara, Paris, Berlin şəhərlərində dövlət qulluqçuları və hakimlər üçün təlim və ixtisasartırma proqramlarında iştirak
Karyerası:
2000 - Konstitusiya Məhkəməsində əmək fəaliyyətinə başlayıb
2000-2010 - Məhkəmədə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb
2010 - Prezident sərəncamı ilə Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilib
2013-2020 - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
2020-2024 - Ali Məhkəmənin hakimi
2023 - Azərbaycan Hakimlər İttifaqının İdarə Heyətinə üzv seçilib
2020-dən - ADA Universitetində "Mülki proses" fənnini tədris edir
Hüquq sahəsində elmi-praktiki nəşrlərin müəllifi və redaktoru
04.06.2024 - Prezident sərəncamı ilə Ədliyyə nazirinin müavini təyin edilib
Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvüdür
Mükafatları:
"Tərəqqi" medalı
"Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100 illiyi (1923-2023)" yubiley medalı
Məhkəmə-Hüquq Şurasının fəxri döş nişanı
Xarici dillər: İngilis, Rus
Ailəsi: Ailəlidir, üç övladı var.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре