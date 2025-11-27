Цель дезинформации — повлиять на общественное мнение

Цель дезинформации - повлиять на формирующиеся в обществе суждения и общественное мнение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня в ходе панельной сессии на тему "Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств" в рамках Медиафорума Организации тюркских государств, заместитель председателя казахстанского агентства "Хабар" Даулетхан Жиенкулов.

Он отметил, что фейковые новости создают определенное замешательство в обществе. "Цель - повлиять на формирующиеся в обществе суждения и мнения людей, и нарушить внутренний порядок в стране", - сказал Жиенкулов.