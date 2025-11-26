Венгрия удвоила поставки нефти в Сербию

Венгерская нефтегазовая компания MOL удвоила поставки нефтепродуктов и горючего в Сербию после прекращения поставок из-за санкций США против сербской компании NIS. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

По словам господина Сийярто, MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза. Он отметил, что сербские власти могут рассчитывать на поддержку Венгрии, особенно когда безопасность энергоснабжения страны под угрозой.

Министр обвинил Евросоюз в попытках сократить количество маршрутов поставок нефти в Венгрию с двух трубопроводов до одного. Он заявил, что такие действия поставят страну в "уязвимое положение".