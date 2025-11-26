В Гвинее-Бисау арестовали президента после выборов

В Гвинее-Бисау 26 ноября арестовали президента страны Умару Сисоку Эмбало через три дня после проведения выборов. Об этом журналу Jeune Afrique сказал сам лидер республики, передает Day.Az со ссылкой на afrinz.ru.

По словам Эмбало, "государственный переворот" организовал начальник штаба сухопутных войск. Лидера Гвинеи-Бисау арестовали в своем кабинете в президентском дворце без применения насилия. Однако, по данным источников издания, у резиденции днем были слышны выстрелы.

Вместе с президентом арестовали начальника Генштаба вооруженных сил Биаге На Нтана, заместителя начальника штаба Мамаду Туре и министра внутренних дел Боче Канде.

Президентские выборы в стране прошли 23 ноября. Эмбало заявлял, что по его собственным подсчетам, он одержал победу, набрав около 65% голосов. В то же время независимый кандидат Фернанду Диаш, которого поддерживает оппозиционная "Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде" (PAIGC), также заявил о своей победе до объявления официальных результатов.