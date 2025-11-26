От Актау до Алята: Казахстан усиливает транскаспийский маршрут

Автор: Али Гасымов

Каспийское пространство вступает в новую фазу развития, и нынешние инициативы Казахстана вокруг портов Актау и Курык стали важнейшим подтверждением этого. На фоне глобальной перестройки логистических цепочек, сокращения возможностей традиционных маршрутов и стремления Европы к диверсификации, именно Средний коридор становится одним из ключевых направлений. Казахстан, объявив о крупном строительстве нового порта в Актау и модернизации существующих мощностей, обеспечивает маршруту расширение грузоперевозок, одновременно укрепляя и позиции Азербайджана - главного логистического центра региона и фактически определяющего жизнеспособность транскаспийского транспорта.

Строительство нового морского порта в Актау стоимостью 300 миллионов долларов - не просто инфраструктурный проект. Это часть стратегической карты, в которой Каспий превращается из регионального моря в один из важнейших узлов торговли. Партнерство в этом проекте с китайской группой Zhongyun International также примечательно. Так как Пекин рассматривает Транскаспийский маршрут как альтернативу другим путям. Новый порт становится входной дверью в маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Маршрут сокращает сроки доставки грузов на одну-две недели и значительно снижает логистические затраты - поэтому он становится коммерчески выгодным не только для стран, участвующих в его формировании, но и для потребителей в Европе.

Параллельно Казахстан завершает первый этап строительства крупного контейнерного хаба в Актау, который позволит довести его мощность до 200 тысяч TEU. И снова все это подчеркивает роль Азербайджана. Контейнеризация маршрута увеличивает спрос на азербайджанскую инфраструктуру, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, складские мощности в Аляте, а также логистические сервисы, которые Азербайджан развивает уже два десятилетия.

Кроме того, проекты в порту Курык дополняют эту картину. Там создается многофункциональный терминал "Саржа", который расширит возможности приема различных типов грузов. Особое значение имеет решение Казахстана закупить два новых контейнеровоза азербайджанского производства. Этот шаг показывает, что Казахстан выбирает Азербайджан как технологического партнера и признает опыт Баку в морской отрасли. Кроме того, общая транспортная политика двух стран становится более согласованной, поскольку Казахстан и Азербайджан не просто развивают собственные инфраструктурные проекты, а увязывают их между собой с точки зрения стандартов, графиков, технических возможностей и пропускной способности. Такая координация снижает риски узких мест, ускоряет движение грузов и делает весь Средний коридор гораздо более устойчивым к внешним факторам.

Азербайджан, в свою очередь, гарантирует стабильность, скорость и предсказуемость, что особенно важно в условиях, когда многие мировые транспортные цепочки испытывают системные напряжения. За последние два десятилетия Азербайджан создал современную логистическую экосистему, которая включает в себя крупнейший на Каспии порт, развитую железнодорожную сеть, инфраструктуру международного коридора БТК, свободную экономическую зону "Алят", обновленные автодороги и эффективные таможенные механизмы. Все это сделало страну не только транзитным узлом, но и центром принятия решений, влияющих на весь регион. И сегодня, когда Казахстан наращивает мощность своих портов, именно Азербайджан готов принять и переработать эти объемы, обеспечив дальнейшее продвижение грузов на запад.

Геоэкономическая значимость происходящего становится особенно заметной в международном контексте. Северный маршрут через Россию все чаще сталкивается с ограничениями и неопределенностью. Южный маршрут через Иран имеет свои логистические и политические сложности. А в Европе растет спрос на диверсифицированные пути поставок, особенно на фоне энергетического перехода, санкционной политики и глобального роста стоимости перевозок. В этих условиях Средний коридор становится крайне востребованным, а Баку - его стабилизирующим центром.

Экономические выгоды для Баку очевидны. Увеличение грузопотоков означает расширение логистических услуг, привлечение новых инвестиций, расширение международных партнерств. Но еще важнее - политический эффект. Азербайджан укрепил свой статус как государства, без которого невозможна полноценная интеграция Центральной Азии в европейские торговые сети.

Сегодня можно уверенно говорить, что Казахстан и Азербайджан формируют новый евразийский транспортный порядок. Казахстан создает мощности, которые подают груз к Каспию, Азербайджан принимает, перерабатывает и отправляет его дальше. Этот симбиоз двух государств стал основой того, что Средний коридор выходит на уровень, сопоставимый с крупнейшими транзитными маршрутами мира.