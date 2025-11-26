В Баку прошел международный семинар на тему «Искусственный интеллект в кибербезопасности»

В Баку 25-26 ноября прошёл международный семинар на тему "Искусственный интеллект в кибербезопасности", организованный Министерством иностранных дел Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в МИД,

Цель семинара - повышение осведомлённости представителей профильных ведомств нашей страны об искусственном интеллекте и связанных с ним вопросах в сфере кибербезопасности при участии профильных структур НАТО, центров передового опыта, а также специалистов из государств-членов и партнёров Альянса.

В рамках мероприятия состоялись обсуждения таких тем, как роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности цифровой инфраструктуры, тенденции использования искусственного интеллекта в оборонных и наступательных целях, а также важность искусственного интеллекта в предотвращении широкого спектра киберугроз, включая вредоносные программы и информационные операции и т. д.