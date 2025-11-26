Али Асадов обсудил с главой РЖД развитие сотрудничества в транспортной сфере
26 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.
Как сообщает Day.Az cо ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, в том числе взаимодействию между железными дорогами.
Отмечена важность продолжения совместных усилий по наращиванию транзитного потенциала региона. В этом контексте подчеркнута необходимость синхронного проведения работ по развитию инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Север-Юг" и поддержанию устойчивого роста объемов грузоперевозок по данному маршруту.
Во встрече участвовал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.
