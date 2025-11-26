https://news.day.az/world/1798023.html В Гонконге загорелись многоэтажки - ФОТО - ВИДЕО В среду в северном районе Тай По в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге вспыхнул пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал RTHK, несколько человек оказались заблокированы внутри, а два человека получили серьезные ожоги. Несколько пожарных также получили ранения, пытаясь потушить сильное пламя, пишет Reuters.
