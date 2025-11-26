В Гонконге загорелись многоэтажки

В среду в северном районе Тай По в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал RTHK, несколько человек оказались заблокированы внутри, а два человека получили серьезные ожоги. Несколько пожарных также получили ранения, пытаясь потушить сильное пламя, пишет Reuters.

Уровень опасности пожара повышен до четвертой категории - предпоследний по шкале опасности.

"Ван Фук Корт" состоит из восьми корпусов, в котором насчитывается около 2 тысяч жилых единиц. Несколько башен вокруг пылающего здания украшены бамбуковыми лесами, что может спровоцировать распространение огня.