Азербайджан продолжает работу по повышению эффективности Среднего коридора
"Азербайджанские железные дороги" продолжают работу по развитию инфраструктуры для повышения эффективности операций по Среднему коридору.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель АЖД Ровшан Рустамов в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
По его словам, стратегические проекты по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Среднему коридору и транспортному коридору Север-Юг обеспечили лидирующие позиции Азербайджана на глобальной транспортной карте.
"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс уже служит надёжным мостом между Европой и Азией. После модернизации линии Баку-Тбилиси-Карс её пропускная способность увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. В целом АЖД продолжают работу по развитию инфраструктуры для повышения эффективности операций по Среднему коридору, в том числе успешно ведутся работы по переходу на переменный ток на линии Баку-Бёюк-Кясик, которая является основной магистральной железной дорогой в направлении Восток-Запад", - сказал он.
По его словам, Средний коридор усиливает своё значение как альтернативный и безопасный транзитный маршрут для стран, расположенных в центре Евразии.
"Отмечу, что АЖД за 10 месяцев текущего года приняли 317 блок-поездов по Среднему коридору, включая 119 транзитных поездов. Этот показатель означает рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.
