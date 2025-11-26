BCG представила новую модель применения ИИ в геологии для ускорения интерпретации данных
Boston Consulting Group (BCG) разработала и начала внедрять новую архитектуру применения искусственного интеллекта в геолого-технических операциях, позволяющую значительно ускорить интерпретацию данных без замены базовых инженерных инструментов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.
По его словам, модель BCG основана на работе нескольких специализированных ИИ-агентов, которые берут на себя рутинные процессы - от первичного сбора и разметки данных до анализа выделенных фрагментов.
Это позволяет компаниям сокращать сроки принятия решений и увеличивать экономическую отдачу проектов именно за счёт более ранних действий, а не за счет сокращения затрат на персонал.
Аристов подчеркнул, что ответственность за итоговые результаты остается за инженером, а ИИ только усиливает экспертизу и ускоряет рабочие циклы.
"Наш подход не заменяет инженерные инструменты, а делает их быстрее - рутинные операции выполняют ИИ-агенты, а специалисты фокусируются на ключевых технических задачах", - сказал он.
