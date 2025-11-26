Когда завершится ремонт на станции "Ази Асланов"?

30 ноября исполнится год с начала ремонта на станции метро "Ази Асланов". Перевозка пассажиров со станции обеспечивается по специальному графику.

Однако по-прежнему остается вопрос: когда завершатся ремонтные работы? Это важно учитывать, поскольку в ближайшее время планируется начало реконструкции и на станции "28 Мая".

Как передает Day.Az, по данной теме Bizim.media направила запрос в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"В настоящее время на станции "Ази Асланов" продолжается капитальный ремонт и поэтапные работы по реконструкции. Кроме того, в целях усиления выполняется широкий комплекс важнейших и многопрофильных строительных мероприятий в соответствии с требованиями технологических процессов.

Следует отметить, что в этот период станция "Ази Асланов" продолжает работу, не прекращая перевозку пассажиров. Движение поездов организовано по специальному графику", - сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен".

В заявлении также указано, что завершение строительных работ на станции планируется в течение 2026 года.