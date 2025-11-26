Азербайджан назвал сроки завершения линии Горадиз-Агбенд до границы с Арменией

Азербайджан планирует довести железнодорожную линию Горадиз-Агбенд до границы с Арменией в 2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По его словам, существенный прогресс достигнут по направлению Восток-Запад, включая шаги по реализации Зангезурского коридора. Министр подчеркнул, что этот маршрут является важным элементом не только северо-западного вектора, но и коридора Север-Юг.

"В настоящее время активно ведется строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд пропускной способностью до 15 миллионов тонн грузов в год. Мы планируем довести эту линию до границы с Арменией уже в 2026 году", - сказал он.

Р.Набиев отметил, что параллельно Азербайджан работает над восстановлением 188-километрового участка железной дороги, проходящего через Нахчыван.

"Мы завершаем этап проектирования этой магистрали и в ближайшее время приступим к строительным работам", - сказал министр.