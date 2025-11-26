https://news.day.az/society/1797958.html Хорошая новость для получающих соцвыплаты В Азербайджане выплачены все социальные выплаты за ноябрь. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Государственный фонд социальной защиты населения полностью завершил перечисление пособий, пенсий и адресной социальной помощи.
Хорошая новость для получающих соцвыплаты
В Азербайджане выплачены все социальные выплаты за ноябрь.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Государственный фонд социальной защиты населения завершил перечисление пособий, пенсий и адресной социальной помощи.
Ранее мы сообщали, что подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пенсий за ноябрь по всей республике.
