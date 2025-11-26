Хорошая новость для получающих соцвыплаты

В Азербайджане выплачены все социальные выплаты за ноябрь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты населения завершил перечисление пособий, пенсий и адресной социальной помощи.

Ранее мы сообщали, что подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пенсий за ноябрь по всей республике.