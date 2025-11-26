Неймар не вернется на поле в 2025 году

Нападающий "Сантоса" Неймар получил травму мениска левого колена, и ожидается, что он не сыграет больше в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Globo.

По информации СМИ, почувствовал боль в левом колене накануне матча 35-го тура бразильской Серии А с "Интернасьоналом" и не сыграл в матче. Изначально предполагалось, что форвард пропустит всего одну встречу, однако повреждение оказалось серьезнее.

Неймар не сумеет помочь команде в решающих встречах в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

25 июля 2025 года бразильский "Сантос" объявил о подписании контракта с Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.