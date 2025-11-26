https://news.day.az/world/1797942.html Танец скворцов в небе Анкары - ВИДЕО Турецкий фотограф Эмре Озден снял танец скворцов в небе над Анкарой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам автора, птицы образовали над городом сложные фигуры, которые менялись каждую секунду. Кадры быстро привлекли внимание в соцсетях и собрали множество восторженных откликов.
