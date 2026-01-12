Mövcud tullantı su infrastrukturu yenidən qurulacaq
Mövcud tullantı su infrastrukturunun yenidən qurulması həyata keçirələcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2026−2035-ci illərdə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, tikinti layihələrinə ekspertiza rəyinin alınması və tikinti işlərinə başlanılması, tikinti işlərinin davam etdirilməsi və əsas obyektlərin tikintisi ilə bağlı işlərin 40-50 faizinin icrası və tullantı su infrastrukturunun genişləndirilməsi planlaşdırılır.
