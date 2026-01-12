Ələtə su kəməri çəkiləcək

Ələt Azad İqtisadi Zonasının perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla dayanıqlı su təminatı həyata keçiriləcək.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

Belə ki, 2026−2027-ci illərdə magistral su kəmərinin tikintisinə başlanılması, tikinti işlərinin 50 faizinin tamamlanması və 10 km magistral su kəmərinin tikintisinin tamamlanması planlaşdırılır.