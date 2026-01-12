Bakı Metropoliteni stansiyalarında formalaşan sulardan istifadə imkanları araşdırılacaq
Abşeron yarımadasının mövcud və alternativ içməli və texniki su mənbələrinin, o cümlədən Bakı Metropoliteni stansiyalarında formalaşan sulardan istifadə imkanları araşdırılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, mövcud su mənbələrinin və ona aid fond materiallarının araşdırılması, texniki su mənbələrinin mövcud sistemlə uzlaşdırılması işlərinin aparılması, texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədinin hazırlanması plaşlaşdırılır.
