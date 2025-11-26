Рассекречена новая операционная система Google

Американская корпорация Google представит новую операционную систему (ОС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

Упоминание новой системы под названием Aluminium OS появилось в описании вакансии инженера в Google. В ней прямым текстом указано, что сотруднику придется работать над новой ОС, основанной на Android. Также было рассекречено, что новая система будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Авторы медиа отметили, что еще год назад слышали о том, что Google готовится представить новую ОС для компьютеров. А на конференции Qualcomm Snapdragon в сентябре IT-гигант официально подтвердил, что планирует адаптировать Android для персональных компьютеров (ПК). "Компания создает новую платформу, которая объединяет мобильные и настольные вычисления, используя последние достижения в области ИИ", - отметили журналисты.

В материале говорится, что название Aluminium OS отсылает к названию версии операционных систем Chromium с открытым исходным кодом. Судя по раскрытой информации, Aluminium OS и ChromeOS будут какое-то время развиваться параллельно. Вероятно, проект новой ОС будет запущен уже в 2026 году, вместе с Android 17.