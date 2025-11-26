Создатель бункеров для миллиардеров раскрыл правду о них

Пользователь Reddit с ником Neat-Text4040 рассказал о том, как устроены частные бункеры для миллиардеров. Мужчина признался, что занимается их созданием последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бункеры отличаются друг от друга внутренним содержимым, но основная концепция практически всегда одинакова и нерушима. Их делают полностью на заказ. Обходится такое удовольствие в несколько миллионов долларов. Что касается сроков возведения, то все зависит от спецификации, но хороший бункер можно построить меньше чем за месяц, хотя обычно на практике это занимает шесть-девять месяцев", - написал автор.

Он добавил, что в числе основных требований, предъявляемых олигархами к бункерам, - не только их способность выдержать ядерный кризис, но и секретность самого места заложения. По его словам, в идеале такие строения должны быть максимально незаметны, так как в них могут укрываться не только от войн и катаклизмов, но и от разъяренных толп простых людей, что особенно актуально для заказчиков из государств с юга Африки.

"Самый маленький бункер размером примерно с небольшую квартиру. Большой же бункер будет примерно как футбольное поле. Внутри есть все удобства, в том числе тренажерные залы, спа, кинотеатры, игровые автоматы и так далее. Как правило, оборудованы также комнаты для обслуживающего персонала и членов большой семьи. Из неожиданных просьб запомнилось требование одного из заказчиков оборудовать внутри внушительных размеров бар", - уточнил автор.

Он добавил, что такие бункеры конструктивно способны служить столетиями, однако на практике все будет зависеть от запасов воды и еды. В самом большом бункере их хватит примерно на пять лет проживания большой семьи.